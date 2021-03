Lazio, Wilson ricorda la folle notte di coppa contro l'Ipswich: "Accerchiammo l'arbitro..."

Serata di Champions League per la compagine di mister Inzaghi che sfiderà le stelle del Bayern Monaco. Eppure nella storia della Lazio c'è una gara che nessun tifoso può mai dimenticare. La stagione era quella del 1973/74, in panchina c'era Tommaso Maestrelli e in campo giocatori del calibro di Chinaglia, Re Cecconi, Wilson. Proprio quest'ultimo è tornato a quella folle serata dell'Olimpico contro l'Ipswich in Coppa Uefa. L'ex biancoceleste , nello speciale de Il Cuoio, inserto de il Corriere dello Sport, torna indietro nel tempo: la. gara d'andata finì 4-0 a per gli inglesi ma a Roma la banda Maestrelli non aveva la minima intenzione di mollare senza lottare. Purtroppo protagonista in negativo fu proprio l'arbitro Van der Kroft.

"Avevamo già segnato due reti e potevamo chiudere il primo tempo sul 3-0. C'era un rigore solare per noi ma l'arbitro non fischiò e ne nacque un parapiglia incredibile. Per giunta nel secondo tempo ne assegnò uno agli avversari senza che Oddi prendesse minimamente l'avversario. Andammo tutti intorno a lui, ricordo che Frustalupi di mi diede una botta e io andai a finire addosso all'arbitro che cadde a terra. Sugli spalti c'erano 45mila persona avvelenate quanto noi. Dalla Tevere iniziarono a tirare le arance in campo, gli inglesi alla fine della gara scapparono negli spogliatoi, con chi rimase facemmo a botte e non finì bene". Questa folle notte costò alla Lazio una punizione esemplare da parte della Uefa con la squalifica da tutte le competizioni europee nonostante i biancocelesti quell'anno vinsero poi lo scudetto.

Monaco di Baviera, clima glaciale: neve nella notte - VIDEO

Lazio, Milinkovic: il Sergente vuole brillare anche in Champions

TORNA ALLA HOME