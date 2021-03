Lazio, Milinkovic: il Sergente vuole brillare anche in Champions

Comunque andrà sarà una notte magica. La Lazio questa sera scenderà in campo contro il Bayern Monaco nella gara di ritorno valida per gli ottavi di Champions League. I biancocelesti, nonostante il risultato dell'andata, vogliono onorare la competizione al meglio. Tra le stelle che andranno in campo c'è anche Milinkovic-Savic che in questa competizione ha vinto più duelli aerei dalla fase a gironi a oggi, ben 20. Questa sera il Sergente, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, vuole essere protagonista. Una rete è quello che gli manca e che farebbe rialzare le sue quotazioni alle stelle. All'Allianz Arena il serbo proverà a difendere l'onore perduto all'Olimpico dove nonostante la debacle fu uno degli ultimi a mollare: 72 palloni toccati, 15 duelli aerei, 3 intercetti, 11 possessi e poi il pensiero va a quel rigore negato dopo che era stato atterrato in area da Boateng. La stella di Milinkovic vuole brillare anche in Champions.

