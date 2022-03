Lazio, i tifosi contro la classifica di Sky Sport: "Milinkovic dov'è?"

Fonte: Sky Sport

Milinkovic è uno dei pezzi pregiati della rosa della Lazio e, in generale, della Serie A. Il centrocampista serbo ha sempre ricevuto le attenzioni dei top club europei durante le sessioni di calciomercato, ma Lotito ha preferito trattenerlo e lui ha scelto consapevolmente di rimanere a Roma. Il valore del cartellino del Sergente è sempre stata molto elevato, di pari passo con quella la stima fatta da Transfermarkt, sito di riferimento per i valori dei giocatori, che lo valuta 70 milioni. Per Sky Sport il laziale non vale quei soldi. L'emittente televisiva ha pubblicato sui social la top 10 dei calciatori in Serie A per valore di mercato e non si legge il nome di Sergej. Tra i commenti si sono scatenati i tifosi laziali che rivendicano una posizione nella graduatoria per il loro beniamino. "Milinkovic dov'è?", "quanto varrebbe per voi?", "gioca un altro sport?", sono solo alcuni dei commenti più diffusi in difesa del centrocampista agli ordini di Sarri.