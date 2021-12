Lazio, i tifosi hanno scelto: nuova frase motivazionale negli spogliatoi dell'Olimpico

La Lazio ha annunciato un'interessante novità per i giocatori biancocelesti. I tifosi infatti, grazie alla piattaforma Binance, hanno avuto la possibilità di scegliere quale frase motivazionale aggiungere all'interno dello spogliatoio dei calciatori. Il sondaggio ha visto prevalere la citazione di Felice Pulici "La Lazio ti entra dentro, ti prende, ti sceglie". Infine il club ha dato appuntamento ai tifosi per i prossimi sondaggi che si terranno su Binance.

On Binance you have chosen “Lazio gets inside you, catches you, she chooses you” Felice Pulici as a motivational phrase to be included in the dressing room of the Olympic Stadium.

See you in the next polls!



