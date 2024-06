Lazio, i tifosi in massa sui social si rivolgono a Baroni: ecco i commenti

WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO | CONTATTI CON ALLEGRI, LA SITUAZIONE AGGIORNATA AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - La pista che porta a Massimiliano Allegri resta complicata. RaiSport parla di un contatto anche con il Milan, ma in generale la situazione legata al tecnico toscano è difficile. Dopo il lungo rapporto con la Juventus, il mister ha bisogno di... AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - La pista che porta a Massimiliano Allegri resta complicata. RaiSport parla di un contatto anche con il Milan, ma in generale la situazione legata al tecnico toscano è difficile. Dopo il lungo rapporto con la Juventus, il mister ha bisogno di... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SIRENE INGLESI PER BOULAYE DIA: ANCHE IN PREMIER LO VOGLIONO In casa Lazio in queste ultime settimane si ragiona su due fronti: uno è legato all'affidamento della panchina ad un nuovo allenatore, l'altro è legato al calciomercato, al fine di comporre una rosa che sia all'altezza di giocare su tre fronti nella... In casa Lazio in queste ultime settimane si ragiona su due fronti: uno è legato all'affidamento della panchina ad un nuovo allenatore, l'altro è legato al calciomercato, al fine di comporre una rosa che sia all'altezza di giocare su tre fronti nella...