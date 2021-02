Lazio, i vincenti si mettono in posa. E Muriqi, Correa e Marusic si "scambiano" l'esultanza... - FOTO

Foto di rito per la squadra vincente nella consueta partitella con cui è terminato l'allenamento della Lazio. I "fratinati" si sono messi in posa, ma i più attenti avranno di certo notato qualcosa di diverso rispetto al solito. Muriqi, Correa e Marusic, i tre calciatori che hanno messo la firma sul tabellino della sfida contro l'Atalanta, si sono "scambiati" l'esultanza. Il 'Tucu' ha preso le sembianze di un pirata, mentre gli altri due hanno preso dall'argentino il festeggiamento "ice in my veins", stile Nba.

