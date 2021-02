Italia, un ex Campione del Mondo potrebbe prendere il posto di Mancini

L'era di Roberto Mancini in Nazionale non durerà a lungo, lo ha dichiarato lui stesso. L'ex Lazio rimarrà al comando dell'Italia fino al Mondiale in Qatar del 2022, poi tornerà ad allenare un club, almeno questo è il suo desiderio. Chi prenderà il suo posto? Già è partito il toto-nomi per il sostituto, ma uno in particolare sembra essere preferito, almeno secondo quanto riporta SportMediaset: Fabio Cannavaro. L'ex capitano della Nazionale, nonché Campione del Mondo del 2006, è uno dei profili presi più in considerazione da Gravina che, se dovesse essere rieletto, reinserirebbe in squadra anche Marcello Lippi. Un altro nome che circola in questi giorni è quello di Antonio Conte, già passato sulla panchina tricolore dal 2014 al 2016 e in scadenza proprio nel 2022. Il suo desiderio è sempre stato quello di tornare a guidare l'Italia, vedremo se ne avrà l'occasione.