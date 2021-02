Lazio, i Primavera emulano i grandi: vittoria a Bergamo e festa negli spogliatoi - VD

E' successo domenica con la prima squadra, è accaduto nuovamente oggi con la Primavera: la Lazio vince in trasferta per 1-3 contro l'Atalanta. Oramai sembra essere diventata un'abitudine quella di accendersi contro bergamaschi. La squadra di Menichini veniva da due sconfitte in campionato e oggi, in Coppa Italia, ha saputo risollevarsi guadagnandosi il passaggio ai quarti di finale. Tutto ciò è stato festeggiato negli spogliatoi, proprio come hanno fatto i grandi pochi giorni fa, con il coro "Avanti Lazio famoje tre gol", postato poi sui canali social della società.