Lazio, Ielpo: "Juve-Inter? Un pareggio sarebbe perfetto per Inzaghi"

La Lazio aspetta con curiosità l'esito di Juve-Inter. I biancocelesti sono ora in testa alla classifica con due punti di vantaggio sui bianconeri. La squadra di Inzaghi non giocherà in questo turno in attesa di sfidare l'Atalanta. "Il risultato più importante per la Lazio nel Derby d'Italia sarebbe certamente il pareggio", dice a Tuttomercatoweb.com Mario Ielpo che in carriera ha vestito anche la maglia dei biancoazzurri. "Ancora non si sa quale possa essere la candidata principale per lo scudetto ma un pari sarebbe perfetto".

La Lazio con che stato d'animo aspetta il Derby d'Italia?

"Sta lì alla finestra. Tutti gli incastri sembrano favorirla nella corsa allo scudetto, non ha le coppe. Un pari nel Derby d'Italia vorrebbe dire che l'Inter inizierebbe a non crederci troppo o a crederci di meno. E la Juve resterebbe comunque dietro, ad un punto di distanza".

Ma in realtà cosa dobbiamo aspettarci da Juve-Inter?

"Partita che sfugge ad un pronostico. Si gioca a porte chiuse tra due squadre che ultimamente non sono scese in campo in campionato. Viene meno la forza dello Stadium, il fortino della Juve".