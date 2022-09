Lazio, il buongiorno della società dopo il successo contro il Verona

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ritrova la vittoria in campionato dopo un pareggio e una sconfitta. Contro l'Hellas Verona è arrivato un successo importante e soprattutto convincente. Nonostante i diversi cambi effettuati da mister Sarri la formazione biancoceleste è riuscita comunque a conquistare tre punti fondamentali per rimanere attaccati al treno di testa. In attesa del match di Europa League di giovedì contro il Midtjylland, la società si gode il day-after con il classico buongiorno pubblicato sul proprio profilo Instagram. Nel post si vede Ciro Immobile mentre corre sotto la Curva Nord dopo il gol del vantaggio. Nella didascalia si legge "Saltare in una nuova settimana come...". Chiaro il riferimento al bomber di Torre Annunziata ancora una volta decisivo.