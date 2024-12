Lazio | Il club aderisce all'iniziativa "No Bulli": le parole di Lotito e Rovella

TUTTOmercatoWEB.com

Oggi, presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, si è svolta l'iniziativa "No bulli", al termine della quale c'è stata la firma di un protocollo d'intesa per il contrasto al fenomeno del bullismo. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti della S.S. Lazio, dell'AS Roma e della squadra di basket Virtus Roma 1960. Presenti per la società biancoceleste Claudio Lotito e Nicolò Rovella. La società, tramite un comunicato ufficiale, ha reso note le loro parole. Ecco di seguito l'intervento del presidente: "I giocatori esistono grazie alle tante persone che vivono per loro, per questo i calciatori devono vivere anche per gli altri, questo deve essere il tema di inclusione. Ognuno di noi è un essere umano che va tutelato. La Lazio in questo momento è un punto di riferimento, sotto questo aspetto". Rovella ha poi aggiunto: "Sono molto felice di essere qui, è giusto che siano i calciatori a dare l'esempio corretto in campo durante ogni partita. Contribuire a questa causa mi rende molto orgoglioso". Hanno infine portato i loro saluti anche il Presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, il vicepresidente Giuseppe Cangemi e l`assessora Elena Palazzo, che hanno ribadito l'importanza dello sport come fenomeno di inclusione.