Lazio, il club dà appuntamento ai tifosi a Fiumicino

Da Riyad a Roma: nel post partita di Juventus-Lazio la festa dei tifosi biancocelesti si è sdoppiata. E per chi volesse continuare a esultare con Simone Inzaghi e i suoi ragazzi adesso c'è anche l'appuntamento ufficiale diffuso attraverso i canali social del club capitolino: "Grazie a chi ci è stato accanto. Per tutti quelli che ci hanno sostenuto da Roma, ci vediamo alle 05:00 all’aeroporto di Fiumicino". Un post per ringraziare chi si è fatto 4800 kilometri per sostenere la Lazio e chiamare a raccolta tutti gli altri per accogliere il rientro della squadra. L'alba è pronta a tingersi di biancoceleste.

Per tutti quelli che ci hanno sostenuto da Roma, ci vediamo alle 05:00 all’aeroporto di Fiumicino#5UPERCHAMPS pic.twitter.com/q3PAXNTGWD — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 22, 2019