Lazio, il ds della Juve Stabia su Floriani: "È pronto per fare il salto di categoria"

Sta facendo benissimo Romano Floriani Mussolini alla Juve Stabia, in prestito dalla Lazio. Il terzino si sta mettendo in mostra dando grande prova di sé in questa stagione di Serie B. All'Hotel Hilton di Roma Matteo Lovisa, direttore sportivo del club campano, ha parlato proprio di lui, del suo rendimento e del suo possibile futuro in prima squadra biancoceleste già dal prossimo anno. Queste le sue dichiarazioni: "Se Floriani è pronto per giocare nella Lazio? Non sta a me dirlo, ma a Fabiani. Sicuramente è pronto per fare il salto di categoria il prossimo anno. Dove e come, però, non sta a me deciderlo. È un ragazzo che si merita tutto quello che sta ottenendo".