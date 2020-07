Lazio, il gol di Luis Alberto è stato comunque speciale: ecco perché - VD

LAZIO SOCIAL - Peccato che il gol di Luis Alberto contro il Sassuolo abbia soltanto illuso la Lazio e che, alla fine, Raspadori e Caputo abbiano rovinato tutto, mettendo per la terza volta di fila in ginocchio i biancocelesti. Altrimenti quel destro sporco, infilato in porta con una carambola dal Mago, avrebbe avuto un peso doppio. Non sarà ricordato come tiro da tre punti, ma solo come il 300° gol sotto la gestione Inzaghi. Il club sui social lo ha ricordato, dedicando un video.

