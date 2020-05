Lazio, il mental coach Corapi: "Sette anni fa ci stavamo preparando per fare la storia" - FT

Non solo tifosi e calciatori, ma anche Sandro Corapi ha ricordato il trionfo della Lazio sulla Roma del 26 maggio 2013. A sette anni dalla vittoria in una stracittadina dal sapore unico, il mental coach biancoceleste ha pubblicato un'immagine sul proprio profilo Facebook, aggiungendo: "Sette anni fa, a quest'ora, ci stavamo preparando per fare la storia. Un giorno memorabile, non potrò mai dimenticarlo".

