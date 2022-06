Lazio, il Messaggero: “Acerbi potrebbe non presentarsi in ritiro”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio si trova costretta a fare i conti con la questione Acerbi. Dopo un anno difficile, il rapporto con i tifosi e con l'ambiente si è lacerato e adesso il centrale ex Sassuolo è il primo sulla lista delle uscite. Inter e Milan restano alla finestra, ma Lotito chiede almeno 4/5 milioni per il cartellino. Lo stipendio da 2,5 milioni a stagione rallenta ancora di più una trattativa che per ora non esiste. Sulle colonne de Il Messaggero si parla di caso Acerbi. Dopo gli impegni con la Nazionale, il classe '88 ha chiesto di prolungare le vacanze fino al 15 luglio e il rischio più grande è che il difensore potrebbe non presentarsi al ritiro estivo di Auronzo di Cadore. Lazio-Acerbi, un film giunto ai titoli di coda.