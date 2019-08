Lazio, il messaggio degli Irriducibili: "Al derby indifferenza per giocatori e società"

Sarà un derby particolare per i tifosi della Lazio. Il primo senza Diabolik, a meno di un mese dal suo omicidio al Parco degli Acquedotti. Un’occasione per ricordarlo, per onorarne la memoria. "Domenica all'Olimpico ci sarà un'atmosfera molto coinvolgente - ha detto giorni fa la sorella Angela - Immagino che il derby sarà un momento commemorativo e di forte commozione che prescinde dal colore della squadra e da qualsiasi avversità". L’obiettivo è quello di raggiungere quota 35 mila nelle ultime ore disponibili per la vendita dei biglietti: si partiva dalla base dei 19.300 abbonati, ai quali si sono aggiunti altri 15 mila laziali. Come spesso accade, Curva Nord e Distinti sono stati polverizzati in poco più di due giorni, restano Tevere Top e Monte Mario. C'è tempo fino al calcio d'inizio per assicurarsi un seggiolino della sfida delle sfide. Il colpo d'occhio sarà degno delle grandi occasioni, anche se il tifo organizzato ha intenzione di farsi sentire solo per metà partita. "Silenzio nel primo tempo e bolgia nella ripresa", come spiegato ieri durante 'La Voce della Nord' in onda su Radiosei da Yuri Alviti: "Tifiamo solo la Lazio, indifferenza per giocatori e società". Una presa di posizione netta: gli Irriducibili infatti pretendono che i giocatori non vadano sotto la Curva Nord né prima, né dopo la gara. Il motivo? Le mancate condoglianze per la morte di Fabrizio Piscitelli da parte della Lazio e dei calciatori stessi.