Lazio, il prof. Losi: "Siamo carichi già da subito. Soddisfatto di questo primo anno"

Al termine dell'allenamento mattutino sotto le Tre Cime di Lavaredo il prof. Davide Losi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto della situazione di questi primi giorni di ritiro.

RITIRO - "Siamo ripartiti con tanto entusiasmo. Pensiamo di impostare questi giorni in modo graduale anche per aspettare gli altri ragazzi che tornano dopo gli impegni Nazionali. Siamo carichi già da subito. I ragazzi si sono impegnati nella scorsa stagione in ogni allenamento e il lavoro paga. Durante la stagione devi inserire sempre gli stimoli giusti con continuità, siamo contenti che per tutto l’anno i ragazzi hanno accettato la nostra metodologia e i risultati si sono visti".

PROSSIMA STAGIONE - "Sarà una stagione anomala, siamo rimasti fermi 45 giorni tolti i nazionali e adesso abbiamo questi tre mesi dove ogni 3 giorni si giocherà. Quello che cambia in questi periodo non è molto rispetto all’anno scorso, cambierà durante la sosta di novembre dove dovremo farci trovare pronti per organizzare i sei mesi di stagione che rimarranno dopo il Mondiale.

Con molti impegni l’allenamento è solo di recupero ma ci permette di mantenere lo stato di forma in modo congruo per tutta la stagione".

MONDIALE - "L’aspetto che sposta è quello mentale, i ragazzi che andranno al Mondiale avranno una stagione ricca di impegni per 11 mesi. Chi non andrà avrà la fortuna di recuperare un pochino di più e di rifare un po’ di base di allenamento.

La differenza non sarà fisica ma mentale, in quel periodo i ragazzi che non andranno al Mondiale avranno 51 giorni in cui dovranno solo allenarsi e quindi non avranno lo stimolo della partita. Penso però che possa far bene dopo due anni in cui non sono mai stati fermi. Fisicamente non credo possa cambiare più di tanto".

BILANCIO - "Qui mi trovo benissimo, sono contento. I ragazzi che ho trovato in società mi hanno dato una grande mano. Sono contento perché siamo in simbiosi su tutto e perché quest’anno partiamo avvantaggiati rispetto allo scorso".

CALCIATORI - "Chi mi ha stupito? Ognuno ha le sue caratteristiche, poi mi viene in mente la gamba di Lazzari, la quantità che fa Sergio, la voglia di Ciro. Milinkovic il secondo calciatore che ha corso di più? Se lo sa si arrabbia, vuole essere il primo".