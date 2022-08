Lazio, il Real Valladolid ricorda l'appuntamento sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Prima di concentrarsi sul campionato, la Lazio dovrà affrontare un ultimo test di questa pre season. I biancocelesti in serata raggiungeranno la città di Valladolid in vista della gara di domani contro il Real, in programma alle ore 20:00. In Spagna il clima comincia a farsi caliente, c'è attesa per la sfida nonostante sia un'amichevole. I ragazzi di Pacheta attendono le aquile, sono pronti per scendere in campo e sfidare gli avversari. La società spagnola, tramite i canali social ufficiali, ha voluto ricordare l'appuntamento. Questo il messaggio che accompagna il post: "Domani torniamo a Zorrilla. Domani giochiamo il Trofeo Città di Valladolid. Domani vs la Lazio"

𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 volvemos a Zorrilla

𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 jugamos el Trofeo Ciudad de Valladolid

𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 🆚 @OfficialSSLazio#VamosPucela pic.twitter.com/EcvG1tXlw2 — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 5, 2022

