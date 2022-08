Lazio - Inter, ecco info e prezzi per acquistare i tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il Bologna, la Lazio affronterà all'Olimpico l'Inter. La sfida è in programma il 26 agosto alle 20:45 e la società ha voluto, attraverso un comunicato diramato tramite i canali ufficiali, rendere note alcune informazioni circa il prezzo e le modalità di acquisto dei tagliandi. Questo quanto si legge nella nota: "La S.S. Lazio comunica che, nei prossimi giorni verrano messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO - INTER in programma venerdi 26 agosto alle ore 20:45"

I bambini di 4 anni nati dal 1/1/2018 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.

Infine, all’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.

In seguito verranno comunicate tutte le altre informazioni e le date della vendita"

