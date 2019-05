Lazio, il record stagionale di Acerbi: è l'unico in Serie A

Ha saltato soltanto Lazio - Juventus per squalifica, poi le ha giocate tutte. Un vero e proprio stakanovista Francesco Acerbi, che in tutte le competizioni, Torino - Lazio inclusa, ha collezionato 50 presenze. Record per la Serie A: nessun giocatore del massimo campionato è sceso in campo così tanto, tra l'altro con ottimi risultati. De Vrij non è neanche più un lontano ricordo.

TORINO - LAZIO, LA DIRETTA SCRITTA DEL MATCH

LAZIO, LE PAROLE DEL DS TARE

TORNA ALLA HOME PAGE