Lazio, il ricordo per Chinaglia: lo Scudetto, i gol, la presidenza

LA LAZIO RICORDA CHINAGLIA - "Giorgio Chinaglia nacque a Pontecimato, frazione di Carrara, il 24 gennaio di 74 anni fa. Chinaglia approdò in biancoceleste nell’estate del 1969, restando nella Capitale per sette stagioni - esattamente fino all’aprile 1976 -, vincendo il primo storico Scudetto nel 1974 e laureandosi, proprio in quel campionato, capocannoniere in Serie A con 24 centri in 30 partite. In totale, “Long John” realizzò 122 gol nelle 246 presenze collezionate con la maglia della Prima Squadra della Capitale, di cui divenne anche Presidente ereditando il ruolo da Gian Chiarion Casoni il 13 luglio 1983 e conservandolo fino al febbraio 1986" si legge sul sito della Lazio.

