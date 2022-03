Lazio, il rugby torna a insidiare Sarri: ecco perché si gioca lunedì

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio sta completando la preparazione per la prossima sfida, valida per la ventinovesima giornata di Serie A, contro il Venezia. La gara è in programma lunedì 14 alle 20:45, una decisione quella della Lega che ha solleticato l’ironia pungente di mister Sarri. Nel post-partita contro il Cagliari infatti, il tecnico alla domanda sul calendario aveva risposto: “C’hanno preso per il culo”. Conciso e diretto come solo lui sa essere. Non poteva essere diversa la sua risposta dal momento che alle ripetute richieste di poter posticipare la gara di campionato nelle settimane in cui i biancocelesti erano impegnati in Coppa Italia o in Europa League, si è visto negare l’opportunità perché “il calendario è troppo fitto”. Ciò che ha spinto la Lega, questa volta, a fare un'eccezione e concedere il posticipo della sfida Lazio – Venezia è stato il torneo Sei Nazioni. La nazionale italiana di rugby affronterà la Scozia sabato all’Olimpico. Anche questa volta, come già successo in precedenza, Sarri e i suoi dovranno fare i conti con le condizioni del campo.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE