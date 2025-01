Lazio, il settore giovanile si arricchisce con un nuovo trofeo: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il settore giovanile della Lazio si arricchisce di un nuovo trofeo. I giovani classe 2011 allenati da Matteo Grassi sono riusciti a conquistare la Turino Youth Cup, torneo internazionale destinato ai ragazzi U-14. Di seguito il comunicato della società.

"Le aquile classe 2011 di Matteo Grassi trionfano in terra piemontese. Un percorso impeccabile per la Lazio Under 14 nella ‘Turin Youth Cup’ che li porta alla conquista della medaglia d’oro.

I biancocelesti si aggiudicano la prima sfida del girone eliminatorio vincendo 4-1 contro la Vipo Trento. Mettono la firma sul match Musah, Girotti ed Alvaro, è doppietta per quest’ultimo. Nel secondo match la Lazio si aggiudica la sfida contro lo Slaska A.P. con il risultato di 3-1, questa volta vanno a segno Agrò, Musah e Pellegrino. Nella terza sfida, arriva la terza vittoria, per la squadra di mister Grassi. Termina in goleada la partita contro la Cairese, è 14-0. Trovano la via del gol Delgado, Casali e Rotondi, è doppietta per Pellegrino e Musah, tripletta per Boveri, mentre sono 4 le reti siglate da Agrò.

Con tre vittorie su tre, la Lazio stacca il pass per la semifinale del torneo dove incontra la squadra lombarda dell’Afforese. La Lazio si aggiudica anche il penultimo atto del torneo calando il poker grazie ai gol di Musah, Pellegrino, Girotti ed Alvaro. I capitolini volano nella finalissima contro i padroni di casa del Torino. Una sfida senza storia, i biancocelesti dominano il campo in lungo ed in largo e con il risultato di 2-0 (reti di Manzi e Pellegrino) conquistano il primo posto.

La Lazio Under 14 guidata da Matteo Grassi vola anche in Piemonte ed alza al cielo la coppa più grande della ‘Turin Youth Cup’".