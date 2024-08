Lazio, il tabellone di Coppa Italia: rischio big match agli ottavi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sono conclusi i 32° di finale di Coppa Italia. I risultati di ieri hanno portato alla definizione di un tabellone che sembrerebbe non sorridere alla Lazio. Qualificati in automatico agli ottavi, infatti, i biancocelesti incontreranno la vincente tra il Palermo e il Napoli che, invece, si giocheranno il passaggio del turno ai 16°. Si prospetta, dunque, un inizio di percorso a dir poco complicato per Baroni e i suoi ragazzi che nei prossimi mesi incroceranno le dita sperando in un colpaccio dei siciliani. Di seguito il tabellone.