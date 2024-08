Lazio, il Venezia prepara una cessione in difesa? Tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Il 18 agosto la Lazio e il Venezia si affronteranno allo Stadio Olimpico - ore 20.45 - nel match di esordio della Serie A 2024/2025. Una partita alla quale entrambe le formazioni vorranno arrivare nel migliore dei modi con i lagunari che si stanno muovendo in sede di mercato per completare la rosa a disposizione di Di Francesco. In questo senso, nelle prossime ore potrebbero arrivare anche delle uscite, tra queste anche quella di Giorgio Altare difensore centrale trasferitosi un anno fa dal Cagliari e finito nel mirino del Bari.