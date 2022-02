Lazio, Immobile agguanta Amadei e avvicina Piola: i numeri

È in corso il match tra Lazio e Bologna, tra i protagonisti sicuramente c’è Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è inarrestabile, sempre più parte della storia del club. Con il rigore appena trasformato il capitano della Lazio raggiunge un altro record che gli permette di agganciare Amadei a quota 174 reti nella top 15 dei marcatori più prolifici della Serie A. Non è tutto, gli manca una sola rete per eguagliare Piola e divenire il miglior marcatore della storia della società. Inoltre, è -4 gol da Quagliarella attualmente tra i calciatori in attività con più gol in campionato.

