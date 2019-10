Lazio, Immobile da urlo: tutti i numeri di bomber Ciro

Per chi non se ne fosse accorto, Ciro Immobile è tornato l'attaccante spietato e infallibile di due anni fa, quando concluse la stagione con ben 41 gol stagionali. E se all'epoca partì fortissimo, si può dire altrettanto di adesso: fin qui sono 11 le reti in altrettante partite stagionali tra Lazio e Nazionale, coppe comprese. E non finisce mica qua: la doppietta di rigore segnata contro l'Atalanta è la 20ª in maglia biancoceleste. Numeri pazzeschi per un attaccante che in appena tre stagioni e qualche partita ha già raggiunto quota 96 gol con la Lazio e si appresta a sfondare il muro dei 100 per entrare definitivamente nella storia ultracentenaria del club.

