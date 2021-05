Lazio, Immobile e Lotito presenti agli Stati Generali della Natalità - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 15:20 - La società biancoceleste ha postato le foto della partecipazione all'evento del presidente Lotito e del bomber Immobile insieme alla moglie Jessica. Ecco il post Instagram.

La natalità in Italia è in forte calo. I vari problemi economici, uniti all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, hanno permesso l'ennesima riduzione demografica. Data l'importanza del tema, Papa Francesco e il Premier Mario Draghi hanno deciso di aprire in presenza la prima edizione degli Stati Generali della Natalità. L'evento, iniziato in mattinata, si sta svolgendo all'interno del Foyer dell'Auditorium della Conciliazione a Roma e si può seguire anche in diretta streaming sul sito internet ufficiale. Durante il meeting interverranno tanti personaggi illustri che affronteranno aspetti diversi dello stesso tema. Tra questi il presidente della Lazio Claudio Lotito e l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile, accompagnato dalla moglie Jessica.

Ti ricordiamo che la diretta streaming e tv della partita sarà su DAZN. Per non perderti il derby abbonati subito, puoi disdire quando vuoi senza costi e vincoli: CLICCA QUI PER ABBONARTI E VEDERE IL DERBY SU DAZN