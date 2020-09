Lazio, Immobile e Milinkovic gli auguri speciali a Luis Alberto - FT

Giornata speciale per Luis Alberto. Oggi il Mago biancoceleste spegne infatti 28 candeline e da ogni parte del mondo Lazio e non solo lo spagnolo ha ricevuto tatissimi messaggi di auguri. Non potevano mancare anche quelli dei suoi compagni di squadra Ciro Immobile e il Sergente Milinkovic che in coro hanno scritto: "Tanti auguri Mago!".

Calciomercato Lazio, Pereira a un passo: operazione in chiusura

DIRETTA - Calciomercato Lazio, si lavora per Pereira. Ma serve una cessione

TORNA ALLA HOME PAGE