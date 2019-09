Lazio, Immobile e Milinkovic nella top 100 dei calciatori presenti in FIFA 20

Come di consueto, la stagione sportiva videoludica comincia un po' in ritardo rispetto al mondo in carne e ossa. FIFA, il brand calcistico top che ogni anno riempie gli scaffali - ormai virtuali - di milioni di videogiocatori nel mondo e giunto quest'anno alla sua 28ª edizione, uscirà il 27 settembre. Intanto, a tre settimane dal lancio sul mercato di FIFA 20, la EA Sports (casa produttrice del marchio) ha rilasciato la lista dei 100 migliori giocatori presenti nel gioco, tra cui sono insierite anche due stelle della Lazio: Immobile e Milinkovic. Ancora non è stato reso noto il valore in termini numerici - il cosiddetto overall - dei calciatori, ma i due biancocelesti fanno compagnia ad altri 19 giocatori della Serie A: 8 della Juventus, 5 del Napoli, 4 dell'Inter, 1 del Milan (Donnarumma) e 1 dell'Atalanta (Gomez).

NAZIONALI, BERISHA ON FIRE PER IL KOSOVO

FINLANDIA-ITALIA, LE PROBABILI SCELTE DI MANCINI

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 7/09 alle 18:45