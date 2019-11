Lazio, Immobile idolo ovunque: lo striscione a Palermo - FOTO

Ciro Immobile è il vero leader dell'Italia. Contro l'Armenia due gol, un assist e una prestazione da vero punto di riferimento in attacco. Se si aggiungono i 14 gol in campionato con la maglia della Lazio, si capisce perché l'attaccante biancoceleste sia ormai un idolo in ogni stadio. Venerdì scorso in Bosnia, a Zenica, il pubblico di casa gli aveva dedicato un'ovazione, stasera addirittura uno strisione personalizzato. Le telecamere di Rai Sport hanno immortalato due ragazzi che sventolavano un lenzuolo con la scritta: "Immobile dacci la maglia". La sua fama è ormai nota, il top player dell'Italia si chiama Ciro Immobile.

