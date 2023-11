Lazio, Immobile infallibile in Champions League: la statistica monstre

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ciro Immobile stre-pi-to-so. Entra al 61' con la Lazio che fatica a trovare la via del gol e stende il Celtic con una doppietta tra l'82' e l'85'. Il capitano è un vero e proprio cecchino, in particolar modo in Champions League. La doppietta di stasera e il gol contro il Feyenoord lo portano a quota 3 gol in 5 partite a cui va unito il bottino della stagione 2020-21: con la maglia biancoceleste Immobile ha segnato nella massima competizione europea 8 gol in 10 presenze.

Ancora più emblematico è il dato rispetto ai minuti effettivi giocati (recuperi esclusi). I 10 gol sono stati segnati in 726', uno ogni 91': praticamente un gol a partita contro avversari di livello Champions. Le chiacchiere le porta via il vento, Ciro risponde in campo, con numeri da campione.