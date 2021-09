Lazio, Immobile insegue un record europeo: nel mirino Simone Inzaghi

È mancato solo il gol a Ciro Immobile nel derby della Capitale. L'attaccante della Lazio si è reso protagonista di una prestazione sontuosa fornendo due assist al bacio a Pedro e Felipe Anderson e garantendo il solito sacrificio per la squadra. Un bomber però vive per timbrare il cartellino e il capitano biancoceleste vorrà rifarsi quanto prima. Già giovedì in Europa League, turnover permettendo, potrebbe avere la sua chance.

RECORD - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Immobile ha una motivazione in più per segnare nelle sfide europee con la maglia della Lazio. Il centravanti partenopeo vuole diventare il miglior realizzatore biancoceleste nelle competizioni europee e per farlo dovrà realizzare almeno altri 4 gol. Attualmente a 16 marcature, raggiungerebbe così il suo ex allenatore Simone Inzaghi a quota 20, leader di questa classifica.