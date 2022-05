Lazio, Immobile instancabile: allenamento in palestra anche in vacanza - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La stagione 2021/2022 è terminata ormai da una settimana ma per qualcuno la nuova sembra essere già iniziata. Ciro Immobile non è potuto scendere in campo nelle ultime due gare della Lazio, causa infortunio, ma è già al lavoro in vista della prossima stagione che prenderà il via a luglio con il ritiro a Auronzo di Cadore e poi l'inizio della Serie A fissato per il 13 agosto.

Il bomber biancoceleste, fresco capocannoniere della Serie A per la quarta volta in carriera, non perde tempo e si allena insieme al suo personal trainer di fiducia Carmine Mennea. Non ci sono vacanze che tengano, Ciro è già pronto a ripartire.