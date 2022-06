Lazio, Immobile instancabile: lavoro con macchine isotoniche per essere al top - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Instancabile Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio si gode le vacanze in Sardegna insieme alla famiglia ma non rinuncia ad allenarsi insieme al suo personal trainer Carmine Mennea. Come si evince da alcune storie pubblicate su Instagram il numero 17 sta svolgendo un lavoro specifico di rieducazione con macchine isotoniche per arrivare in maniera ottimale alla preparazione estiva che inizierà i primi di luglio.