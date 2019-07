Lazio, Immobile invade la conferenza di Acerbi: domanda a sorpresa - AUDIO

Simpatico siparietto durante la conferenza stampa di Francesco Acerbi. Ciro Immobile assisteva da fuori la sala stampa allestita ad Auronzo di Cadore, poi al termine delle domande dei giornalisti è intervenuto: "Posso fare una domanda io a Francesco?". Pronta la risposta del difensore "Certo, dimmi tutto...". L'attaccante riferendosi ad un quesito in cui lo eleggevano fra i leader dello spogliatoio ha chiesto: "Ma tu mi reputi giovane o vecchio?". La risposta dell'amico e compagno di squadra non si è fatta attendere: "Giovanissimo oh".

CALCIOMERCATO LAZIO, TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA

LAZIO - TOP 11 CADORE, LA DIRETTA DEL TEST

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE