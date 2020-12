Lazio, Immobile: la colazione a Formello è speciale - FOTO

La sconfitta con l'Udinese è già alle spalle, o almeno deve per forza esserlo. La Lazio domani sarà di nuovo in campo impegnata nell'importante e difficile match di Champions League contro il Borussia Dortmund. In attacco ci sarà certamente Ciro Immobile, reduce proprio dal rigore trasformato nella sconfitta dell'Olimpico. Questa mattina il bomber prima dell'allenamento si è fermato a fare colazione a Formello e è stato omaggiato con un caffè molto particolare con il suo numero di maglia, il 17.

