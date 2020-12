B. Dortmund - Lazio, Favre: "Siamo focalizzati sulla gara di domani. E sulle assenze..."

Alla vigilia della sfida tra Borussia Dortmund e Lazio, valida per la penultima giornata della fase a gironi di Champions League, il tecnico Lucien Favre è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, le prime dichiarazioni, pubblicate sul profilo Twitter del club: "Meunier sicuramente non giocherà. Per quanto riguarda Guerreiro dobbiamo aspettare, ieri si è allenato individualmente. Anche Emre Can dobbiamo monitorarlo". Poi sull'ultima gara di Bundesliga contro il Colonia, terminata in sconfitta:"Non deve succedere. Ma non possiamo cambiare il risultato e dobbiamo guardare avanti. Il nostro focus ora è sulla partita di domani".

