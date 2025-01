Lazio, Immobile: "Momento più bello? Quando lottavamo per..."

Ricca di spunti l'intervista rilasciata da Ciro Immobile ai microfoni di Radio Laziale, con l'ex attaccante biancoceleste che ha anche ripercorso gli eventi salienti della sua permanenza nella capitale. Ecco le sue parole: "Il momento più bello? Quando lottavamo per lo scudetto. Quella era una squadra che andava in campo senza preoccupazioni, senza pensare a nulla. Era una squadra che lottava su ogni pallone, lo dimostrava la classifica. In quella stagione ci fu il Covid, ma nonostante tutto sono riuscito a vincere classifica marcatori, scarpa d’oro, siamo andati in Champions. Ti rimane il rimpianto per quello che potevamo fare. Arrivavano partite che dopo 15 minuti erano finite, era una Lazio straordinaria".