Lazio, Immobile non molla: allenamento, a distanza, con Jessica e il piccolo Mattia - FT

Non si molla di un centimetro e del resto un campione come Ciro Immobile questo lo sa bene. Le critiche non lo scalfiscono e il suo unico obiettivo è quello di tornare in campo e segnare per la Lazio. L'attaccante si trova adesso in isolamento fiduciario ma non per questo rinuncia ad allenarsi per farsi trovare pronto quando potrà di nuovo giocare. Non da solo però, come postato sul proprio profilo dalla moglie Jessica entrambi si allenano agli ordini del loro personal trainer con la partecipazione speciale anche del piccolo Mattia.

