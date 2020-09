Lazio, Immobile prima scelta: ecco chi sono gli altri rigoristi della stagione

Solo due giorni separano la Lazio dal suo esordio in campionato. Sabato la squadra di mister Inzaghi andrà a Cagliari nella sfida in programma alle 18:00 alla Sardegna Arena. Il campionato però è già riniziato e anche gli allenatori specializzati in fantacalcio si sono messi all'opera. Tra le tante variabili da considerare quando si schiera la formazione gara dopo gara c'è anche quella di chi potrebbe, in caso venisse assegnato, tirare i rigori. Come riporta La Gazzetta dello Sport in casa Lazio non c' alcun dubbio: il rigorista si chiama Ciro Immobile che lo scorso anno ne ha segnati ben 14 su 18 assegnati sbagliandone solo 1. Niente dubbi quindi, a meno che, come a volte è accaduto nella passata stagione il numero 17 non decida di cederne qualcuno ai suoi compagni, In classifica in questo caso dietro il bomber biancoceleste ci sono Luis Alberto, Correa, Caicedo e anche il nuovo arrivato Muriqi.

