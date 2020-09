Calciomercato Lazio, per Sabiri destinazione Salernitana: i dettagli

Abdelhamid Sabiri arriverà alla Lazio, ma il suo passaggio in biancoceleste sarà fugace. L’ormai ex Paderborn, infatti, sarà un nuovo rinforzo per la Salernitana di Castori, un colpo extra lusso per la Serie B. Sabiri, 24 presenze e quattro gol nell’ultima Bundesliga, cinque presenze nell’under 21 tedesca, arriverà a Roma nelle prossime ore per le visite mediche e poi raggiungerà il gruppo granata. Lotito è oggetto di contestazione a Salerno, vuole rispondere con i fatti: ha riportato Lombardi, ha confermato Karo e Cicerelli, ora Sabiri e continua a lavorare per convincere Kiyine a tornare. La qualità sarebbe tanta per un campionato come quello cadetto. L’ex Norimberga e Huddersfield ha accettato la sfida, s’era preso qualche giorno per riflettere, giocherà un anno in Campania, proverà a dare forza e qualità a un progetto - quello della Salernitana- mai decollato del tutto in questi anni. Sabiri farà una stagione d’apprendistato in Italia, rimarrà in orbita Lazio, tenterà di dimostrare di avere le caratteristiche giuste e le qualità per strappare una chance in biancoceleste. Si vedrà, sono discorsi futuribili, non attinenti al momento. La Salernitana aspetta Sabiri, non è un colpo qualunque per la B.

