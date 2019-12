Lazio, Immobile primo di una speciale classifica europea - FOTO

LAZIO, IMMOBILE - Non gli basta essere il capocannoniere della Serie A e dei principali campionati europei allo stesso tempo con 17 gol realizzati (19 in stagione), Ciro Immobile riesce sempre a stupire. Il bomber della Lazio, secondo i dati offerti da 'Whoscored.com', è in testa ad un'altra particolare classifica europea: con le sue 17 reti su 36 centri complessivi dei biancocelesti in A, è il giocatore che contribuisce di più ai successi della squadra con la percentuale più alta di tutti (47%). È avanti anche a Lewandowski e Aubameyang (46%), che con Ben Yedder (42%) chiudono il podio. C'è solo un re, è King Ciro.

