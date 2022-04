Lazio, Immobile protagonista ai Romics con la sua azienda multigamig

È in corso, alla Fiera di Roma, una delle rassegne internazionali più importanti sul fumetto, animazione e videogiochi, da tutti conosciuta come Romics. All’evento quest’anno parteciperà anche Ciro Immobile in veste di cofondatore della GL17CH, la sua azienda multigaming creata insieme al fratello e agli amici Lorenzo e Carlo. Si tratta di una realtà virtuale il cui contenuto è legato ai videogiochi e grazie al supporto dei social tra cui Twich, ha permesso di creare una community che ha la possibilità di interfacciarsi direttamente con il bomber biancoceleste. Ma non solo, l’azienda si occupa anche di gestione di eventi del settore e di scoperta di talenti che possono ricoprire diverse figure professionali creando così molte opportunità di lavoro. Giovedì l'azienda ha compiuto il primo anno di vita, al brindisi organizzato per l'occasione oltre al team era presente anche Ciro.

