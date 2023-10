Lazio, Immobile ritrova l'entusiasmo: il messaggio sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Settimana importante per la Lazio che oggi a Formello ha iniziato la preparazione in vista della sfida col Sassuolo. Saranno giorni fondamentali anche per Ciro Immobile, al lavoro per recuperare dall’infortunio che lo ha costretto a fermarsi in occasione della gara contro l’Atalanta. Il capitano biancoceleste, dopo le dichiarazioni rilasciate a Il Messaggero, è volato a Dinseyland Paris per godersi la famiglia e ricaricare le energie. È tornato con entusiasmo e voglia di riprendersi il suo posto, lo testimonia la sua ultima story su Instagram. Un suo scatto e un messaggio: “Ci siamo” con l’emoticon del braccio in segno di forza e un cuore blu.

