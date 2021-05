Lazio, Immobile scatenato contro il Genoa: la statistica su gol e assist

La Lazio batte il Genoa dominando in lungo e in largo e poi complicandosi la vita nel finale. Contro i rossoblù la squadra di Inzaghi può contare su un Immobile sempre in grande spolvero. Un gol e un assist per lui, per rimpinguare un bottino incredibile. Il Genoa è la seconda squadra contro la quale Ciro ha segnato di più in carriera (12 gol contro i 13 rifilati alla Sampdoria), ma se si sommano gli assist (4 totali) alle reti, diventa la squadra più bersagliata dal bomber biancoceleste. In particolare nelle ultime due stagioni in campionato, Immobile ha compito il grifone sia all'andata che al ritorno.