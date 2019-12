Lazio, Immobile scherza con la Leotta: “Non sono vanitoso. Izzo invece è come una donna”

Ciro Immobile e Diletta Leotta, parte tre. Dopo l'intervista e il primo extra a tema Lukaku, questa volta DAZN ha reso noto un altro spezzone dell'incontro andato in scena qualche settimana fa tra i due. Il tema del giorno è il look di Immobile. Ciro ci tiene molto, specialmente al ciuffo biondo. Ma c'è un suo compagno di nazionale che in questo senso resta imbattibile:

Mi hanno detto che il tuo soprannome preferito è: “Il ciuffo biondo che fa impazzire il mondo”, dice la Leotta.

“Sì, mi chiamavano così a Pescara (ride, ndr). Mi avevano fatto lo striscione, che conservo ancora a casa dai miei genitori. Se mi curo il ciuffo? Non tantissimo. Un po' dai, ma non sono così vanitoso (come dice sua moglie Jessica, ndr). È normale, sei sempre sotto i riflettori e non puoi andarci trasandato. Il compagno più vanitoso? Izzo. È incredibile, anche durante l'allenamento ferma il fotografo e gli dice: “Vai, vai”. Sta ore davanti allo specchio, Izzo è come una donna (ride, ndr)".

