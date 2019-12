Lazio, Immobile e le diatribe familiari dei Lukaku: "Jordan, me lo fai l'assist?!" - VD

Sul trono di Ciro Immobile vorrebbero sedersi tanti aspiranti capocannonieri. Lo scettro per ora è in mano al bomber della Lazio, sempre più leader della graduatoria e distruttore di reti avversarie. Per infuocare la disputa, DAZN ha pubblicato un extra dell'intervista del 17 biancoceleste con Diletta Leotta, ecco le parole di Ciro: "Nonostante la concorrenza, mi fa piacere che la Serie A abbia dei grandi centravanti. Deve averli. Dzeko, Belotti, Ronaldo e Lukaku sono quelli con cui lotterò per la classifica marcatori. È positivo, perché se riesci a vincerla con tutti questi nomi la soddisfazione è doppia". Poi Immobile ha rivelato anche un simpatico aneddoto che riguarda i fratelli Lukaku: "Jordan mi ha raccontato una scena bellissima in ritiro a Milano, prima della partita contro il Milan. In pratica Romelu aveva segnato una doppietta contro il Bologna, quindi io che ancora dovevo giocare gli ho detto: “Jordan, ma tuo fratello che vuole fare? Digli di stare tranquillo”. Lui mi ha risposto: “Ciro sono in difficoltà, perché lui (Romelu, ndr) un giorno mi ha detto: 'Ma se io e Immobile a fine campionato arriviamo a 26 gol a testa, tu glielo fai l'assist per il 27°?'”. Poi l'ho guardato (qui Immobile punta il dito "minaccioso", ndr) dicendogli: “E Jordan, tu che gli hai risposto” - “Gli ho detto di sì Ciro, io devo fare il mio lavoro”. Lui poi mi ha già fatto un assist a Firenze, però non voglio creare diatribe in famiglia. Speriamo che io vinca prima che si crei questa situazione (ride, ndr)”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

Pubblicato il 4/12 ore 17