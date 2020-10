Lazio, Immobile: su Twitter spopola l'hashtag #iostoconciro

Tutti dalla parte di Ciro Immobile e non potrebbe essere altrimenti. Il trattamento riservato al vincitore della Scarpa d'Oro e capocannoniere, con record raggiunto di Higuain, a 36 reti a quanto pare non è bastato a far capire al mondo del calcio italiano l'importanza del bomber biancoceleste come patrimonio del calcio e quindi anche della Nazionale. In un altro paese sarebbe stato trattato con le giuste misure e invece qui sembra essere uno dei tanti che ancora deve dimostrare di meritare un posto da titolare. L'apice è stato raggiunto nella gara di ieri contro l'Olanda dove è vero Immobile non ha brillato, sbagliando anche un gol clamoroso, ma bisognerebbe anche capire lo stato d'animo del calciatore che non si sente al centro del progetto e che al minimo passo falso viene continuamente attaccato. Il primo ad esporsi in difesa del numero 17 è stato Alessandro Florenzi ma dopo di lui in tantissimi hanno espresso la loro vicinanza a quello che ad oggi è il miglior attaccante del campionato italiano. Su Twitter poi da ieri ha preso sempre più piede l'hashtag #iostoconciro proprio a rimarcare la vicinanza del popolo biancoceleste, e non solo, a Immobile in questo momento difficile.

